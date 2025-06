Maxi rissa davanti al bar con manganelli e bastoni: “locale chiuso per 20 giorni”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MADDALONI – Una violenta rissa scoppiata nei pressi di un bar cittadino ha portato alla sospensione temporanea della licenza dell’esercizio commerciale. Il provvedimento, firmato dal Questore di Caserta Andrea Grassi, prevede la chiusura del locale per 20 giorni, a seguito dei gravi fatti accaduti.

Secondo quanto emerso dalle indagini, alcuni uomini – armati di bastoni e manganelli – hanno fatto irruzione all’esterno del bar, danneggiando arredi interni ed esterni. L’aggressione ha innescato una reazione da parte di altre persone presenti, degenerando in una rissa. Sette individui sono stati identificati e denunciati all’autorità giudiziaria.

Il provvedimento di sospensione è stato emesso dopo un’attenta istruttoria condotta dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, con l’obiettivo di evitare che episodi simili si ripetano e di tutelare la sicurezza pubblica. Non solo: per tre degli aggressori, ritenuti tra i principali responsabili degli atti di vandalismo, è scattato anche il “Dacur” – Divieto di accesso alle aree urbane – misura che impedirà loro di frequentare locali pubblici e bar, anche al di fuori di Maddaloni, per i prossimi due anni.

Una decisione dura, ma che risponde alla necessità di contrastare con fermezza fenomeni di violenza che mettono a rischio la convivenza civile e la tranquillità cittadina.