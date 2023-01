Maxi rissa tra famiglie alla vigilia di Natele: 7 denunciati

MARCIANISE/CAPODRISE– (GV) Si contendono un minore dopo una separazione sette persone denunciate per rissa aggravata, lesioni e danneggiamento. E’ il bilancio di questa indagine della polizia del commissariato di Marcianise partita alla vigilia di Natale quando, all’esterno del bar Mandlit di Capodrise in via Greco, due nuclei familiari di Marcianise sono stati protagonisti di una mega rissa al termine della quale finirono in ospedale tre persone di cui una in grave condizioni. Gli inquirenti con l’ausilio delle telecamere e dopo la denuncia presentata da entrambe le famiglie, hanno ricostruito il movente del violento litigio da film western. La causa della violenza sarebbe un bimbo conteso tra le 2 famiglie. Il piccolo di pochi mesi è nato dalla relazione di due minori che si sono separati da alcuni mesi. Nel corso della rissa sono stati danneggiate le vetrate del bar e delle sedie. Uno dei feriti, il papà del piccolo, ha ricevuto 18 punti di sutura i testa, per essere stato colpito da una sedia da uno dei familiari della sua ex.