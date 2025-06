Medico e infermiere aggrediti in strada da paziente psichiatrica: calci, morsi e sputi

Prognosi di quattro giorni per entrambi

SAN PRISCO – Nella serata di lunedì 23 giugno, a San Prisco, si è verificato un grave episodio di violenza ai danni di due operatori dell’emergenza sanitaria. Intorno alle 20:30, in via Agostino Stellato, una paziente affetta da disturbi psichiatrici ha preso a calci, morso e sputato contro il medico e l’infermiere di una postazione automedica, giunti per prestare soccorso.

Entrambi i professionisti hanno riportato lesioni, con una prognosi di quattro giorni. L’intervento si è svolto in assenza totale di forze dell’ordine. Dopo l’aggressione, la donna è stata trasferita in codice rosso presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’ospedale di Sessa Aurunca.

La Cisl-Fp di Caserta ha espresso pieno sostegno ai colleghi coinvolti, evidenziando ancora una volta le condizioni inaccettabili in cui è costretto a operare il personale sanitario.