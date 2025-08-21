Mentre è a cena con gli amici al ristorante, ladri gli rubano bici da quasi 1.000 euro: inseguiti e arrestati

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

CURTI – Due uomini di origine marocchina, di 36 e 32 anni, sono stati presi dai carabinieri mentre rubavano una bicicletta a pedalata assistita di valore fuori da un locale di Curti. I due, che non hanno un domicilio stabile in Italia, hanno messo a punto il piano la scorsa sera intorno alle 21: si sono divisi i compiti, uno faceva la guardia e l’altro è salito in sella alla bici dal costo di circa 800 euro, pensando di non essere visti.

Quello che non sapevano è che una pattuglia dei carabinieri di San Prisco stava già controllando la zona e li ha notati per il comportamento sospetto. Dopo il furto, uno dei due è scappato in bici per le vie del paese, mentre l’altro si allontanava a piedi. I militari hanno inseguito e bloccato entrambi a breve distanza.

Il proprietario della bici, che in quel momento era a cena con amici nel ristorante, è uscito preoccupato per il rumore, ma i carabinieri gli hanno subito restituito il mezzo. I due arrestati sono stati portati in carcere a Santa Maria Capua Vetere e dovranno affrontare le accuse per furto aggravato commesso in due