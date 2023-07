METEO. Arriva Caronte e Caserta va a fuoco. Ecco quali saranno i giorni e le notti più roventi di sempre

Allerta meteo della Protezione civile della Campania.

CASERTA Stavolta non si tratta di un’allerta meteo dovuta a temporali e grandinate, magari, direbbero in molti, ma dell’ondata di caldo che sta per abbattersi in Campania e sulla provincia di Caserta. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da “ondata di calore”.

A partire dalle 14 di domani, sabato 15 luglio, e fino alle 14 di mercoledì 19 luglio e in particolar modo nelle giornate di lunedì e martedì prossimi, su tutta la Campania, si prevedono temperature molto al di sopra dei valori medi stagionali di 7-9 gradi e un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare anche il 70-80 per cento e in condizioni di scarsa ventilazione. La colonnina di mercurio potrà superare i 40 gradi.

La

Sala Operativa regionale, in considerazione dell’avviso emesso dal Centro Funzionale della Protezione Civile, “invita i sindaci di tutti i Comuni interessati e gli enti competenti – si legge in una nota – a porre in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione. Si raccomanda di non esporsi al sole o praticare attività sportive e di limitare gli spostamenti con l’auto nelle ore più calde. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi correttamente idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici”.ra pochi giorni la scena meteorologica su tutta l’Italia subirà un importante cambiamento.

Dopo il caldo africano portato dall’anticiclone Cerbero, dunque e dopo i forti temporali che hanno sconquassato le regioni del Nord (soprattutto le Alpi), da domenica 16 arriverà il più potente e rovente anticiclone africano, Caronte.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it ci comunica che con l’anticiclone africano Caronte potrebbero cadere molti record di caldo.

Intanto la giornata di venerdì vedrà le ultime precipitazioni, anche temporalesche, interessare Piemonte e Lombardia. Le temperature subiranno una lieve diminuzione un po’ su tutta Italia, ma sarà temporanea.

Nel weekend l’anticiclone Cerbero cederà il testimone all’ancora più caldo anticiclone sub-tropicale Caronte. Sia sabato, sia domenica saranno due giornate soleggiate, ma si differenzieranno per le temperature raggiunte, sia massime, sia minime. Se sabato, di giorno, non si supereranno i 35-36°C su gran parte delle città, domenica si toccheranno anche i 38-39°C come in Toscana (Firenze) e Lazio (Roma), fino a 40-41°C su Puglia, Sicilia e Sardegna. Ma questo sarà solo l’inizio di un’escalation termica che potrebbe frantumare molti record di caldo su tante città. Dalla prossima settimana l’anticiclone africano Caronte raggiungerà il massimo della potenza e così le temperature misureranno valori sopra la media del periodo anche di 12°C! Con queste prospettive le temperature massime saliranno ulteriormente ed ecco allora che in Toscana e Lazio saranno possibili i 41-43°C rispettivamente a Firenze e Roma. Per la capitale sarebbe un record. Fino a 45°C sono previsti in Puglia, fino a 39-40°C anche al Nord, ma in Sardegna e Sicilia addirittura picchi di 48°C (con il rischio di battere il record di caldo italiano che è di 48,8°C). Queste condizioni potrebbero durare per gran parte della prossima settimana, soltanto dopo il 22 luglio ci potrebbe essere una stemperata. Oltre al gran caldo atteso di giorno, si dovrà fare i conti anche con le notti tropicali, ovvero notti in cui le temperature non scendono mai sotto i 20°C. Da domenica i valori notturni staranno sopra i 20-22°C su tante città e ci si metterà anche l’afa ad accentuare il disagio fisico.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 14. Al nord: ultimi temporali al Nordovest, sole altrove. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: sole e caldo.

Sabato 15. Al nord: sole e caldo in aumento. Al centro: bel tempo, clima più caldo. Al sud: sole e caldo.

Domenica 16. Al nord: sole e caldo intenso. Al centro: sole e caldo fino a 38°C. Al sud: sole e tanto caldo. Tendenza: con l’anticiclone africano Caronte farà sempre più caldo!