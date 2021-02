METEO. Fine settimana di San Valentino col gelo: “Fiocchi di neve possibili anche a CASERTA”

Nei prossimi giorni succedera’ di tutto e di piu’ sull’Italia. Fino a mercoledi’ una duplice perturbazione provochera’ piogge battenti e locali nubifragi, mentre da venerdi’ irrompera’ il gelido burian che ghiaccera’ letteralmente l’Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che tra martedi’ e mercoledi’ transiteranno sull’Italia due perturbazioni. La prima dara’ i maggiori effetti nella mattinata di martedi’ sulle regioni centro-meridionali tirreniche, la seconda, per la quale la protezione civile ha diramato allerta arancione su molte regioni, sconquassera’ il Nord e ancora una volta il centro-sud tirrenico, ma questa volta con nubifragi che potrebbero interessare la Liguria centro-orientale, l’alta Toscana, il Lazio meridionale, le coste della Campania (Napoli e Salerno) e infine quelle tirreniche della Calabria (soprattutto il cosentino).

Dopo una temporanea pausa soleggiata e pure mite attesa giovedi’, da venerdi’ la scena meteorologica mutera’ bruscamente. Dalle lontane steppe russo-siberiane il gelido vento di Burian, dopo aver percorso migliaia di chilometri, fara’ irruzione sul Paese causando un rapido crollo delle temperature che potranno perdere anche 10-15 C in poche ore. Nel weekend di San Valentino, segnatamente sabato 13, l’irruzione del Burian dara’ vita a un vortice ciclonico che pilotera’ una perturbazione che provochera’ nevicate fin su coste e pianure di Toscana, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Campania (fiocchi possibili ad esempio a Grosseto, Siena, Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Caserta, Napoli, Salerno). Al nord avremo un clima glaciale con temperature massime a zero gradi anche di giorno.

Martedi’ 9 – Al nord: ultime piogge sull’estremo nordest, asciutto e spesso soleggiato altrove. Al centro: molto instabile su Toscana, Umbria e Lazio, migliora nel pomeriggio e sera. Al sud: rovesci o temporali su Campania, Basilicata, Calabria, a tratti anche in Puglia, meno altrove.

Mercoledi’ 10 – Al nord: maltempo su tutte le regioni, forte su Liguria, Lombardia, Alpi (neve a 1000m) e Prealpi. Al centro: intenso peggioramento su Tirreniche, Umbria e Sardegna, nubifragi sul Lazio. Al sud: peggiora fortemente su Campania e Calabria con nubifragi.

Giovedi’ 11 – Al nord: bel tempo, clima mite. Al centro: bel tempo. Al sud: ultime residue precipitazioni sul basso Tirreno.

Da venerdi’ irruzione di Burian, neve su Ovest Piemonte ed entro sera in Toscana.