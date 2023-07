METEO. Inizia la settimana di Caronte. Pronto a cadere il record di tutti i tempi a Caserta capoluogo di 41,2°. ECCO A QUANTO SI ARRIVERA’ tra martedì e giovedì

Anche le notti saranno bollenti con 30°.

CASERTA. Tra martedì e giovedì cadrà il record di tutti i tempi a Caserta capoluogo. Ricordiamo che n città il record del caldo fu raggiunto lo scorso anno, il 27 giugno 2022, con 41,2 gradi. Sull’Italia tutta inizia, infatti, la settimana di Caronte, il potente anticiclone africano che, come il guardiano infernale dantesco, ci traghetterà nel cuore dell’estate. Con Caronte prenderà via un’autentica “hot storm”; una tempesta di

calore eccezionale.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it non ha dubbi. La super fiammata di calore di Caronte ha tutte le carte in regola per poter battere alcuni record storici di caldo, come per esempio quello di Roma. La capitale d’Italia sta già

boccheggiando

con i 34-35°C di questi giorni, ma oggi dovrebbe raggiungere i 37°C, lunedì i 40°C e addirittura martedì 42-43°C; sarebbe dunque record (visto il precedente di 40°C). “Non a caso pure il Times”, continua Sanò, ”mi ha interpellato per chiedere informazioni sugli sviluppi su Roma definendola Infernal City”.

Ma il gran caldo – si legge ancora sul comunicato de iLmeteo.it – picchierà duro anche sulle altre città; fino a 39-40°C sono attesi su tutta la Valpadana come a Bologna, Ferrara, Padova, Mantova, Pavia, Alessandria, “solo” 37°C a Milano ma con tassi di umidità stellari e latenza termica serale da record per via dell’Isola di calore urbano e con oltre 30°C che potranno perdurare fino a mezzanotte, 38-41°C anche al Centro-Sud come a Firenze, Perugia, Caserta, Bari, Catanzaro, Palermo. I picchi più alti però si raggiungeranno in Sardegna (fino a 47°C sulle zone interne meridionali, segnatamente a Decimomannu nel Cagliaritano, in Sicilia (45-46°C) e in Puglia (45°C a Foggia).

Oltre al caldo intenso si dovranno fare i conti anche con l’elevato tasso di umidità che farà peggiorare le condizioni di

disagio fisico.

Sul tema dell’emergenza caldo resta inevasa dal presidente del Consiglio comunale e dalla conferenza dei capigruppo la proposta del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Pasquale Napoletano di discutere con urgenza nel prossimo Consiglio l’attuale emergenza caldo, attesa nelle prossime ore anche a picchi di 45 gradi.

Urgentissimo, verificare quali piani di moniroraggio, prevenzione e intervento stia adottando la competente Asl. Urgentissimo, prendere atto dell’immobilismo totale dell’amministrazione Marino.

“Mi auguro che non si cerchi di correre ai ripari, dopo questa mia denuncia, con qualche pacco di bottigline di acqua distribuite per strada. La Giunta al suo completo ammetta la sua totale irresponsabilità, mentre anziani, bambini e persone fragili rischiano la loro vita per il caldo. Non una mia esagerazione: lo dicono le statistiche e le ricerche che dovrebbero guidare per tempo le strategie di Comune e Asl”.

Avvocato Pasquale Napoletano Consigliere Comunale FdI