Mezzo agricolo avvolto dalle fiamme, paura durante il rientro dai campi

Il mezzo era in transito in via Buonarroti quando il conducente si è accorto che dal vano motore posteriore fuoriuscivano fiamme e fumo.

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

TRENTOLA DUCENTA – Paura, ieri pomeriggio, venerdì 29 agosto, in via Michelangelo Buonarroti a Trentola Ducenta, dove un mezzo agricolo utilizzato per la raccolta dei pomodori è andato completamente distrutto da un incendio

Il mezzo stava rientrando dai campi quando il conducente si è accorto che dal vano motore posteriore fuoriuscivano fiamme e fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa, supportati da un’autobotte. Le squadre hanno lavorato per domare l’incendio e circoscrivere il rogo, evitando che si propagasse alla vegetazione e ad altre attrezzature agricole presenti in zona. Fortunatamente non si registrano feriti