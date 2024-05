Milioni di euro guadagnati per lavori mai fatti. Scoperta nuova truffa con il superbonus: SEQUESTRO DA 93 MILIONI

AVERSA – Un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Napoli ha portato alla luce una vasta operazione di truffa fiscale, che ha visto l’accumulo di crediti per un valore di 93 milioni di euro nei cosiddetti “cassetti fiscali”. Tali crediti, ottenuti attraverso il cosiddetto Superbonus edilizio, sono stati acquisiti illegalmente da sette società indagate e ritenute fittizie.





Gli accertamenti effettuati dai finanzieri di Frattamaggiore, un comune in provincia di Napoli, hanno rivelato che i crediti in questione erano stati accumulati attraverso lavori edili mai eseguiti. Si tratta di riqualificazioni energetiche, ristrutturazioni e adeguamenti sismici che, sulla carta, avrebbero dovuto essere effettuati ma che, in realtà, non hanno mai avuto luogo.





A seguito di queste scoperte, la Procura di Napoli Nord ha emesso un provvedimento d’urgenza che ha portato al sequestro dei crediti illeciti. Questa decisione si è resa necessaria dopo che era iniziata la negoziazioni dei crediti stessi, avvenuta tra i mesi di marzo e aprile. Le indagini hanno rivelato che alcuni di questi crediti erano stati ceduti anche da quattro persone risultate decedute.





L‘indagine ha portato alla luce una serie di lavori edili fittizi, alcuni dei quali dall’importo anche superiore al milione di euro, nonostante riguardassero una singola abitazione. Questi lavori, che avrebbero dovuto rientrare nel Superbonus edilizio, non sono mai stati effettuati, ma hanno comunque portato all’accumulo di crediti fiscali illeciti.





L‘operazione

di oggi fa seguito a un’altra indagine condotta tra il 2022 e il 2023, che aveva portato al sequestro di crediti fittizi per un valore di 1,5 miliardi di euro. Anche in quel caso, i crediti erano stati ottenuti attraverso lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico mai eseguiti.