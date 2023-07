Minaccia con un coltello il titolare del tabacchi, 57enne nei guai

L’aggressione, scaturita da futili motivi, grazie all’immediato intervento dei carabinieri è stata interrotta.

VILLA DI BRIANO. È accaduto nella serata di ieri in via Cassandra a Villa di Briano, quando le urla dei presenti hanno attirato l’attenzione della pattuglia dei carabinieri della Stazione di Frignano, in transito in quella zona.

I militari dell’Arma immediatamente intervenuti, unitamente a una pattuglia della Stazione di San Marcellino, chiamata in supporto, hanno bloccato un cinquantasettenne del luogo che stava brandeggiando un coltello da cucina, con il quale minacciava di ferire il proprietario della rivendita di tabacchi di quel centro.

L’aggressione, scaturita da futili motivi, grazie all’immediato intervento dei carabinieri è stata interrotta senza che vi fossero feriti.

Il cinquantasettenne, che dovrà rispondere di minaccia aggravata e porto abusivo di armi, è stato denunciato ed affidato, per il forte stato di agitazione emotiva in cui si trovava, alle cure del personale sanitario del “118”, fatto intervenire sul posto.

Il coltello, recuperato dai militari dell’Arma, è stato sequestrato.