Minorenne picchiato da un branco di teppisti a due passi dall’Ufficio Postale

Il giovane è stato soccorso dai poliziotti della Squadra Mobile, si lavora per identificare gli aggressori

CASTEL VOLTURNO – Nuovo episodio di violenza di gruppo a Castel Volturno. Un minore, ospite di una comunità alloggio, è stato aggredito da un gruppo di giovani in via San Rocco, nelle vicinanze di un ufficio postale. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra Mobile.

L’aggressione, avvenuta per futili motivi, sarebbe scattata dopo che la vittima avrebbe rivolto lo sguardo a una ragazza. Il giovane ha provato a sfuggire alle minacce allontanandosi dopo i primi segnali, ma è stato circondato dagli assalitori e poi pestato con calci, pugni e caschi.

Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Pineta Grande, gli sono state riscontrate ferite guaribili in 45 giorni. La Polizia di Stato sta lavorando per identificare gli aggressori, alcuni dei quali maggiorenni residenti nella zona.