VAIRANO PATENORA -. E dopo Luciano Ligabue in visita in queste ore a Caserta dove sarà in concerto il prossimo 6 settembre 2025 è la volta di mister Luciano Spalletti avvistato, ieri sera, al bar Mug di Vairano Patenora ubicato nella centralissima piazza Unità d’Italia della frazione Scalo dove tra strette di mano e foto ricordo ha consumato un buon caffè