Moglie e marito usano l’energia elettrica dei lampioni per la propria casa: DENUNCIATI

SAN PRISCO – Una verifica condotta dai Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, con la collaborazione di personale tecnico Enel, ha portato alla scoperta di un prelievo illecito di energia elettrica presso un’abitazione privata. Nel corso del controllo, eseguito ieri 31 ottobre nell’ambito di un’operazione straordinaria sul territorio, è stato rilevato un allaccio non autorizzato alla rete nazionale.

I due occupanti della casa, un uomo e una donna, sono stati quindi denunciati per il reato di furto aggravato di energia elettrica. L’apparato utilizzato per l’illecito è stato sequestrato. L’episodio si inserisce in una più ampia attività di contrasto ai reati predatoriali portata avanti dall’Arma, che ha informato l’Autorità Giudiziaria.