MONDRAGONE. Mistero sulla morte di Salvatore Coletta. Si fa strada l’ipotesi dell’omicidio

Il 44enne trovato senza vita lo scorso 14 dicembre. In calce all’articolo il post pubblicato sulla pagina Facebook Mundraon

MONDRAGONE /TORINO (Maria Assunta Cavallo) – Era il 14 dicembre scorso, quando a Mondragone giungeva la notizia della morte improvvisa, avvenuta a Torino, del 44enne Salvatore Coletta. Un decesso, secondo le prime indiscrezioni, riconducibile ad un arresto cardio circolatorio. Con il passare delle ore però, nuove indiscrezioni tracciano una verità ben diversa, senza però, al momento, riscontri ufficiali. E mentre la famiglia della vittima rimane chiusa nei propri silenzi e nel proprio dolore, su Facebook appare un post sconvolgente pubblicato dalla pagina “Mundraon” dove si legge: “Dopo accertamenti e indagini dei carabinieri di Torino, si scopre che in realtà Salvatore è stato colpito più volte dietro la nuca sul cantiere dove lavorava. I presunti assassini l’hanno spogliato e lavato per far sparire le tracce, ma non è servito a nulla. I carabinieri sono riusciti a scoprire tutto, sequestrando tutti i cellulari poiché quello di Salvatore era sparito. E proprio sui cellulari hanno trovato le prove dell’omicidio. Di incidenti sul lavoro potremmo anche farcene una ragione, ma di un omicidio no. Auguro a queste persone una lunga permanenza in carcere. Salvatore era un ragazzo buono e davvero simpatico. Conosciuto da molti in città. Queste notizie di cronaca spezzano il cuore poiché non si poteva non volere bene a Salvatore. Era un caro amico. Pongo le condoglianze alla famiglia Coletta. Mondragone ti ricorderà per sempre. Ciao Salvatore pesc buon”. In attesa dell’arrivo della salma di Salvatore nella sua terra natale, porgiamo alla famiglia Coletta le nostre più sentite condoglianze.

