MONDRAGONE. Riciclaggio di auto rubate: 46enne condannato, 4 salvati dalla prescrizione

MONDRAGONE – Accusati di riciclaggio di auto, una condanna e in 4 salvati dalla prescrizione. E’ quanto stabilito dai il verdetto dei giudici di Napoli nei confronti di altrettanti imputati accusati di riciclaggio di auto i quali secondo l’accusa avrebbero riciclato auto rubate.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti le auto rubate venivano poi ‘ripulite’ assumendo l’identità di un veicolo di vecchia generazione per cui veniva chiesta la nuova immatricolazione o in alcuni casi le vetture venivano clonate utilizzando dati tecnici di un altro veicolo regolarmente circolante ed estrapolati attraverso visure effettuate al Pra.

La corte partenopea ha inflitto 5 anni e 1 mese per Saverio Molitierno, 46enne di Mondragone, a fronte di una richiesta a 7 anni e mezzo. I giudici hanno poi derubricato l’accusa di riciclaggio in ricettazione dichiarando il reato estinto per prescrizione per Rosa D’Alessandro, 38enne di Villa Literno; Antonio Valenza, 44enne di Mondragone; Giuseppe Ruggieri, 39enne di Villa Literno; Silvio Cardone, 54enne di Maddaloni.