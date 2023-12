MONDRAGONE. Spaccio nell’appartamento di via Cavour, in cella la cognata del boss Fragnoli

Il blitz dei carabinieri

MONDRAGONE. Sono finiti in manette nella giornata di ieri, il 40enne Vincenzo Castagna e Valeria Russo, di 44 anni, arrestati dai militari dell’Arma nel loro appartamento di via Cavour.

I carabinieri, diretti dal colonnello Antonio Bandelli, hanno fatto irruzione nell’appartamento dove hanno trovato 70 grammi di crack e € 3000 in contanti, somma probabilmente provento dell’attività di spaccio di stupefacenti. Castagna era già stato arrestato nel 2021 per lo stesso reato, mentre Valeria Russo è invece figlia di Gildo Russo ed ex moglie di Aldo Martella. La Russo è, tra l’altro, la cognata del boss Luigi Fragnoli. Quest’ultimo è , infatti, sposato con sua sorella Cinzia.