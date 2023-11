MONDRAGONE. Tre milioni e mezzo di euro dalla Regione per una nuova scuola pubblica a Pescopagano

La soddisfazione dell’amministrazione comunale e del presidente del comitato Pro Torre di Pescopagano 2014.

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – E’ di circa 3 milioni e seicentomila euro il finanziamento arrivato dalla Regione Campania al Comune di Mondragone, per la realizzazione a Pescopagano di una scuola pubblica, infanzia-primaria. Si tratta di un risultato importantissimo e utile per la riqualificazione di un territorio entrato nel 2014 agli onori della cronaca nazionale per un fatto gravissimo: la “rivolta” degli immigrati.

Si riparte dunque dell’istruzione, che riveste un ruolo fondamentale per la crescita culturale, sociale ed economica di una intera comunità.

Soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Pacifico nonché vicesindaco, supportato al raggiungimento di questo obiettivo dal primo cittadino Francesco Lavanga. Soddisfatto anche il presidente del comitato cittadino “Pro Torre di Pescopagano 2014”, Aldo Santamaria, da tempo impegnato in diversi progetti di rivalutazione in una zona ai margini della città.