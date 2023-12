MONDRAGONE. Trovata morta in un baule, la figlia fa scena muta davanti al giudice

Si è avvalsa della facoltà di non rispondere, Maddalena, la figlia 54enne di Concetta Infante indagata per occultamento di cadavere

MONDRAGONE – Trovata morta in un baule sigillato, la figlia fa scena muta davanti agli inquirenti. Si è avvalsa della facoltà di non rispondere, Maddalena, la figlia 54enne di Concetta infante, l’anziana trovata morta nei giorni scorsi all’interno di un baule nella sua abitazione a Mondragone. La donna, indagata per occultamento di cadavere, ha raccontato che la mamma era rimasta vittima oltre un mese fa di un incidente domestico e che aveva deciso di chiudere il cadavere in un baule non avendo soldi per il funerale.

Le indagini svolte dei carabinieri del reparto Territoriale di Mondragone, hanno permesso di scoprire che la 54enne, una volta morta la madre, ha ritirato due mensilità della pensione senza essere, sembrerebbe, in possesso di alcuna delega, forse in base ad una prassi che si tramandava da tempo. A trovare il cadavere della vittima, in avanzato stato di decomposizione, è stata un’altra figlia della donna, che vive e lavora in Abruzzo, tornata a Mondragone perché da settimane non riusciva a mettersi in contatto con la madre.

Sarà l’autopsia, prevista per i prossimi giorni, a stabilire le cause del decesso.