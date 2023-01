MONDRAGONE. Violenza contro il figlio di due anni: arrestato evade dai domiciliari e ieri…

La brillante operazione dei carabinieri del reparto territoriale di Mondragone

MONDRAGONE – I carabinieri del reparto territoriale di Mondragone a seguito di mirate indagini hanno rintracciato ed arrestato, presso un condominio sito in via Sancello di quel centro, un trentaseienne di origini albanesi, latitante dal mese di settembre del 2022, allorquando evadeva dagli arresti domiciliari, cui era stato sottoposto in Mondragone, poichè ritenuto responsabile di maltrattamenti contro famigliari conviventi, aggravati dalla commissione in presenza di minori.

L’albanese era stato tratto in arresto, in flagranza di reato per maltrattamenti nei confronti della compagna e delle tre figlie minori di cui l’ultima nata, di soli due anni, dagli stessi carabinieri del reparto territoriale nel mese di marzo del 2022.

I

militari dell’arma sono riusciti a bloccare l’uomo a seguito dell’irruzione nell’appartamento dove si nascondeva.

Il 37enne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione della competente autorità giudiziaria.