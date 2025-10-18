Muoiono a 16 e 17 anni in un incidente stradale. Dopo i funerali di Christian, l’ultimo abbraccio a Francesco

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

CAIAZZO – Una comunità già ferita si stringe di nuovo nel dolore. Oggi, sabato 18 ottobre, alle ore 16.00, nella Cattedrale di Caiazzo, si svolgono i funerali di Francesco Perrone, il diciassettenne stroncato dopo tredici giorni di agonia a seguito del tragico incidente stradale avvenuto il 30 settembre scorso ad Alvignano.

Quello stesso schianto in cui, sul colpo, aveva perso la vita Christian Femiano, 16enne, il cui funerale ha visto solo pochi giorni fa una folla commossa e straziata chiedersi il “perché” di tanta giovinezza spezzata.

Per Francesco non c’ stata una festa per il suo diciassettesimo compleanno, ma solo l’attesa vigilia in un letto d’ospedale, un coma irreversibile che ha tenuto familiari e amici in un limbo straziante tra la rassegnazione e l’attesa di un miracolo che non c’è stato.

La sua luce, descritta come un “sole” che illuminava le giornate di chi lo amava, si è spenta. Ad annunciare la sua dipartita, con “immenso dolore”, sono il padre Stefano, la madre Antonella Cusano, la sorella Giovanna e l’intera famiglia.