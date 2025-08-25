Muore 61enne fulminato da un malore in un hotel casertano

CASTEL VOLTURNO – Un drammatico episodio ha sconvolto la tranquillità di un albergo di Castel Volturno, situato lungo la via Domiziana: un uomo di 61 anni, originario di Napoli, è morto improvvisamente a causa di un infarto.

Erano circa le 7:30 del mattino quando l’uomo, che si trovava nella sua camera, ha iniziato ad avere gravi problemi respiratori. Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, fino a provocare un arresto cardiaco. Alcune persone presenti, udite le richieste di aiuto, hanno subito chiamato il 118.

I soccorsi sono arrivati in pochi minuti e il personale medico ha tentato in tutti i modi di rianimarlo, anche con l’uso del defibrillatore. Purtroppo, nonostante gli sforzi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I carabinieri sono intervenuti per i controlli di routine, ma al momento non ci sono dubbi sulle cause naturali della morte.