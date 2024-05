Muore a 20 anni dopo volo dal viadotto: fissato l’addio al giovane Alfonso

Sul corpo del ragazzo è stata effettuata l’autopsia.

MADDALONI. Fissati per domani, 22 maggio, alle 15 nella Basilica del Corpus Domini, a Maddaloni, i funerali di Alfonso Cerreto, il 20enne morto nella notte tra sabato e domenica scorsi in un tragico incidente d’auto sulla Variante Anas, all’altezza dell’uscita Saint Gobain. Alfonso viaggiava in auto con il fratello che è stato, a sua volta, ricoverato in ospedale.

Sul corpo di Alfonso è stata effettuata l’autopsia, i cui risultati si avranno tra qualche settimana, mentre si cerca di fare luce su quel tragico impatto.

La Peugeot a bordo della quale viaggiavano i due fratelli giovanissimi si sarebbe ribaltata più volte. In seguito al violento impatto proprio Alfonso è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, cadendo nel viadotto. L’altro fratello restava, invece, incastrato tra le lamiere.

Ricordiamo che tra sabato e domenica notte, nella nostra provincia, 4 giovanissimi sono rimasti vittime della strada. Oltre ad Alfonso, tre ragazzi hanno perso la vita a Villa Literno: la 19enne aversana Filomena Del Piano, Tammaro Dimitri Iannone, 24 anni di origine ucraina, adottato a soli 5 anni da una coppia di Villa Literno (il giovane partecipò anche al programma “Il Collegio”) e Robert Badica, 23 anni.