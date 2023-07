Muore a 31 anni dopo schianto in moto: è caccia al pirata della strada

L’auto risulta essere rubata

SAN MARCELLINO – Accertamenti in corso da parte della polizia stradale sulla morte di Antonio Fraia, 31enne di San Marcellino travolto e ucciso da un’auto in via Napoli a Castel Volturno nei pressi dell’uscita della statale 7 bis Domiziana – Pinetamare. Il giovane viaggiava a bordo di una motocicletta quando è stato centrato in pieno da una Fiat Brava. Sbalzato per diversi metri con il corpo è stato ritrovato in un canneto adiacente alla strada. Il conducente dell’auto ha abbandonato la vettura e si è allontanato a piedi senza prestare soccorso. L’auto risulterebbe oggetto di un furto e la targa trovata non sarebbe coincidente con quella originale.