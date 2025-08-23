Muore in spiaggia, tragedia sul lido casertano

CASTEL VOLTURNO – Oggi la costa di Castel Volturno è stata teatro di un evento drammatico. Un signore di 78 anni, in compagnia della consorte per una tranquilla giornata al mare, è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in acqua a pochi metri dalla moglie e dall’ombrellone del lido di via Marina di Varcaturo.

L’uomo, a causa del malessere, è scivolato sotto la superficie ed è stato prontamente soccorso e riportato a riva. Un dottore che si trovava casualmente in spiaggia ha immediatamente prestato aiuto, praticando con ogni mezzo le manovre di rianimazione nell’attesa che giungessero i soccorsi avanzati, già allertati.

Purtroppo, ogni tentativo di salvarlo è risultato vano e l’uomo ha perso la vita sul posto, circondato dalla commozione e dei testimoni, tra bagnanti e addetti dello stabilimento, rimasti profondamente scossi dalla drammatica scena.