MUORE OPERAIO. A pochi giorni dal suo compleanno Francesco muore sepolto nella cava

ROCCA D’EVANDRO – Francesco Porceddu, 53enne originario di Raviscanina ma residente ad Alife, è l’uomo morto oggi pomeriggio in un tragico incidente sul lavoro avvenuto nello stabilimento Yanfeng di Rocca d’Evandro.

Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio – alla guida di un escavatore – sarebbe rimasto vittima di un’improvvisa frana che ha causato il ribaltamento del mezzo. Sbalzato fuori dalla cabina, Francesco sarebbe stato travolto da terra e detriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Teano e i sanitari del 118. L’uomo, che avrebbe compiuto 54 anni il prossimo 21 agosto, lascia la moglie e due giovani figlie.

Il resoconto ufficiale

Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano sono intervenuti nel comune di Rocca d’Evandro, in Via Contrada Demanio Vandra, presso un’azienda di import/export, per prestare soccorso a seguito di un grave incidente sul lavoro.Giunti tempestivamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato un uomo di 54 anni caduto all’interno di uno scavo profondo circa 2,5 metri, realizzato per lavori alla rete fognaria. L’operaio, durante le operazioni, avrebbe perso l’equilibrio cadendo nel fossato, battendo violentemente la testa e rimanendo in parte sepolto.I Vigili del Fuoco hanno provveduto con rapidità a liberare l’uomo, purtroppo però, una volta affidato al personale sanitario presente sul posto, non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine per gli accertamenti di competenza.