MUORE OPERAIO. Tragico incidente: travolto da metri di terra e sabbia

7 Agosto 2025 - 16:44

ROCCA D’EVANDRO – Un operaio è morto nel pomeriggio di oggi, giovedì, in un incidente avvenuto nello stabilimento Yanfeng di Rocca d’Evandro, in località Via Vandra.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – che era alla guida di un escavatore – sarebbe rimasto sepolto da una frana di terra e sabbia dopo essere precipitato in una scarpata di circa 3 metri.

Immediatamente attivato l’elisoccorso e le ambulanze, ma ogni ti salvarlo sfortunatamente si è rivelato inutile. Le dinamiche dell’incidente, che appare riconducibile a un infortunio sul lavoro, sono al momento al vagio degli investigatori.

