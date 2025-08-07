MUORE OPERAIO. Tragico incidente: travolto da metri di terra e sabbia

ROCCA D’EVANDRO – Un operaio è morto nel pomeriggio di oggi, giovedì, in un incidente avvenuto nello stabilimento Yanfeng di Rocca d’Evandro, in località Via Vandra.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – che era alla guida di un escavatore – sarebbe rimasto sepolto da una frana di terra e sabbia dopo essere precipitato in una scarpata di circa 3 metri.

Immediatamente attivato l’elisoccorso e le ambulanze, ma ogni ti salvarlo sfortunatamente si è rivelato inutile. Le dinamiche dell’incidente, che appare riconducibile a un infortunio sul lavoro, sono al momento al vagio degli investigatori.