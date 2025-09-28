Muore ristoratore casertano: comunità in lutto

CELLOLE – Cellole perde uno dei suoi volti più noti: si è spento Lucio Di Gregorio, storico gestore della pizzeria di San Castrese. A dare la notizia della scomparsa è stato il sindaco Guido Di Leone, che ha voluto ricordarlo con un affettuoso messaggio.

“Con Lucio se ne va un pezzo di storia della nostra comunità – ha scritto il primo cittadino – La sua pizzeria non era solo un locale, ma un punto d’incontro dove intere generazioni si sono ritrovate”. Il ristoratore era conosciuto per il carattere affabile e la grande dedizione al lavoro.

Il sindaco ha sottolineato come Di Gregorio abbia segnato la vita sociale della frazione: “La sua scomparsa lascia un vuoto in tutti noi. Ricorderemo per sempre il suo sorriso sincero e la capacità di fare sentire ogni cliente come a casa”. Il messaggio si conclude con un commosso saluto: “Addio Lucio, il tuo ricordo vivrà nel cuore di questa comunità che hai tanto amato”.