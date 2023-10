Nasconde droga in garage: giovane finisce in manette

Trovati oltre 50 grammi di hashish e marijuana

PIEDIMONTE MATESE – E’ stato per i carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese un weekend, quello appena trascorso, intenso di controlli volti a prevenire e reprimere ogni forma di reato e/o violazioni al codice della strada.

Ed è proprio nel corso di tali servizi che i militari dell’Arma hanno tratto in arresto un 20enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di droga.

In un locale garage, nella sua disponibilità, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato gr. 22,96 di hashish suddiviso in 28 dosi già confezionate; dell’hashish del peso di gr. 30,64 ancora da suddividere in dosi e gr. 0,848 di marijuana.

Sequestrati poi 1.785,00 euro in banconote di vario taglio, ritenuti proventi di illecita attività, nonchè 4 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

L’arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Nell’ambito del più ampio servizio di controllo del territorio eseguito nell’intero fine settimana sono stati controllati 59 autoveicoli, identificate nr. 94 persone di cui 5 stranieri, elevate 10 contravvenzioni (di cui nr. 1 per guida in stato di ebrezza e nr. 2 per guida senza patente o con patente scaduta/revocata, con sanzione reiterata nei 2 anni precedenti con conseguente deferimento a P.L. alla competente A.G.), sottoposto a fermo amministrativo un veicolo; ritirate una carta di circolazioni e 2 patenti di guida. Controllate anche 3 attività commerciali.