NATALE col COVID. In corso incontro governo-regioni su nuovo DPCM

E’ iniziato l’incontro in videoconferenza tra i presidenti di Regione, Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e Upi (Unione delle province italiane) e il governo in vista del nuovo Dpcm con le misure da adottare durante le feste natalizie. Al confronto partecipano il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, quello della Salute Roberto Speranza, il commissario Domenico Arcuri e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Tra i governatori presenti il presidente della Conferenza regioni Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna), Attilio Fontana (Lombardia), Luca Zaia (Veneto), Giovanni Toti (Liguria), Donato Toma (Molise), Donatella Tesei (Umbria), Nino Spirli’ (Calabria). Ieri i presidenti di Regione si sono confrontati per trovare l’intesa sulle linee guida da portare oggi sul tavolo del governo.