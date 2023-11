NEONATA UCCISA. Le accuse gravissime ai genitori. La piccola Aurora colpita dal papà e poi curata con lo strutto

SANTA MARIA A VICO – Emergono ulteriori dettagli dell’indagine sulla morte della piccola Aurora Savino di appena 45 giorni, operazione che ieri, lunedì, ha portato all’arresto dei genitori, Emanuele Savino di 26 anni e Anna Gammella, appena 19enne.

Il papà avrebbe colpito la figlia in maniera molto violenta, tanto da provocare alla neonata un trauma cranico facciale, a sua volta causa di una duplice frattura ossea. Ai coniugi è contestata anche una condotta delittuosa in forma omissiva, non avendo mai sottoposto la bambina a controlli o visite mediche dalla nascita e fino alla morte, ricorrendo a cure “fai da te” utilizzando rimedi inadeguati quali applicazioni di strutto sulle sedi traumatiche.

Per i carabinieri sono stati ripetuti i maltrattamenti ai danni della piccola. Una supposizione avvalorata da contusioni, ecchimosi e ustioni sul corpo di Aurora, considerando che la bambina veniva lavata con acqua bollente.