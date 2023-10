NOME E FOTO. Scatena il caos nel bar del centro e aggredisce i carabinieri: arrestato

L’uomo, con numerosi precedenti alle spalle, si è scagliato anche contro il barista.

PIEDIMONTE MATESE. In stato di evidente alterazione, probabilmente dovuto all’alcol o a droghe, intorno alle 20 di ieri sera è entrato all’interno di un noto bar del centro città, iniziando ad infastidire i clienti e aggredendo, poi, il barista che cercava di allontanarlo. Gaetano Colella, violando la misura della sorveglianza speciale, non si è però, limitato solo a questo. Quando nel bar sono sopraggiunti i carabinieri, allertati dal proprietario, ha aggredito e offeso anche i militari dell’Arma. A quel punto Colella è stato tratto in arresto. Dovrà rispondere ora anche di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

È accaduto nella serata di ieri nella centralissima piazza Cappello. Allo scopo di evitare che la reazione violenta posta in essere dall’uomo, evidentemente ubriaco, potesse mettere in pericolo gli avventori presenti nel locale, i carabinieri lo hanno bloccato e accompagnato in caserma dove ha continuato ad aggredirli con calci e pugni. Dopo essere stato nuovamente bloccato è stato arrestato e accompagnato, a disposizione della competente autorità giudiziaria, presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.