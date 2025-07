Svelato il giallo di MADDALONI: è stata la fidanzatina a pugnalare il ragazzo che la voleva lasciare

Alla base del gesto ci sarebbe la gelosia e il rifiuto della rottura da parte della giovane. Indagini in corso

MADDALONI – Una lite tra adolescenti è sfociata in un grave atto di violenza nella serata di venerdì, sconvolgendo la comunità locale. In villa comunale “Imposimato”, un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato alla schiena dalla sua ex fidanzata, una sedicenne, durante un litigio legato a motivi di gelosia. I due si erano lasciati da poco e, secondo le prime informazioni, la giovane non avrebbe accettato la separazione.

In realtà si era capito fin dal primo momento che l’indiziata principale dell’accoltellamento di Maddaloni, verificatosi nella serata di ieri (CLICCA E LEGGI), fosse la fidanzata. Ma è chiaro che noi non c’eravamo sbilanciati, visto che non esisteva ancora una verità ufficiale che è arrivata oggi.

Il ragazzo, gravemente ferito, è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove è stato operato per una perforazione polmonare. Le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Maddaloni, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica. La ragazza, residente nelle palazzine di via Serao, è stata denunciata per tentato omicidio. In un primo momento avrebbe negato ogni responsabilità, ma in seguito – alla luce degli accertamenti e delle testimonianze – ha ammesso il gesto, compiuto con un piccolo coltello.