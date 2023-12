“Non avevo soldi per il funerale”. Concetta Infante nascosta in un baule dalla figlia a MONDRAGONE: il Comune abruzzese pagherà il funerale

Ad annunciarlo, come riporta LaPresse, è il sindaco del comune abruzzese, Gino Cantò

MONDRAGONE – Sarà il Comune di Ceppagatti, in provincia di Pescara, a farsi carico delle spese per il funerale di Concetta Infante, la donna di 77 anni trovata morta in un baule a Mondragone per la cui morte la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha iscritto nel registro degli indagati la figlia. Ai carabinieri del reparto Territoriale di Mondragone la donna ha raccontato che la mamma era rimasta vittima oltre un mese fa di un incidente domestico e che aveva deciso di chiudere il cadavere in un baule non avendo soldi per il funerale. I carabinieri, tuttavia, hanno scoperto che la donna, una volta morta la madre, ha ritirato due mensilità della pensione.

Ad annunciarlo, come riporta LaPresse, è il sindaco del comune abruzzese, Gino Cantò. A quanto è emerso la donna e le due figlie avevano abitato per una ventina di anni nella località pescarese, ed erano state aiutate diverse volte dai servizi sociali dell’amministrazione comunale.