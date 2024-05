L’incidente è avvenuto poco fa in via Vercelli.

SAN MARCELLINO. Sarà stato, probabilmente, il mancato rispetto di uno stop a causare l’incidente, avvenuto poco fa, in via Vercelli a San Marcellino. Un’auto è finita contro un furgone ed è stato necessario allertare il 118 per prestare le prime cure ai conducenti dei due veicoli.