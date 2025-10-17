Blitz della polizia. Noto ristorante senza agibilità: lo stop immediato del Comune

Alla titolare è stato notificato l’ordine di cessazione ad horas dell’attività e la contestuale chiusura dei locali

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASTEL VOLTURNO – L’ufficio Suap del Comune di Castel Volturno ha disposto la cessazione immediata e la chiusura del MooSi.it- Restaurant -Win- Bar in Via Domitiana n. 817, in quanto privo della prescritta agibilità.

Il provvedimento è stato emesso in seguito a una serie di sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e dal Commissariato di P.S. di Castel Volturno, dai quali sono emerse numerose irregolarità urbanistiche e strutturali. In particolare, sono state riscontrate difformità edilizie rispetto alle autorizzazioni precedenti e strutture realizzate abusivamente, come tettoie, vetrate e pergotende installate senza alcun titolo abilitativo.

Inoltre, i locali dove si svolgeva l’attività risultano privi di una Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) valida, documento obbligatorio per l’esercizio di attività commerciali, come previsto dall’art. 24 del DPR 380/2001.

, già identificata e sanzionata con verbale per illecito amministrativo, è stato notificato l’ordine di cessazione ad horas dell’attività e la contestuale chiusura dei locali. In caso di inottemperanza, l’Amministrazione comunale ha già previsto la chiusura coatta con apposizione dei sigilli.

Il provvedimento potrà essere impugnato entro 60 giorni davanti al TAR Campania o, in alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.