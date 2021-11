Novità a MONDRAGONE. Inaugurato il primo negozio di prodotti senza glutine

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Una città che cerca di rialzarsi, neo imprenditori che con coraggio sfidano la crisi investendo nel commercio come il caso di Valentina, una giovane donna che ieri 22 novembre 2021, ha inaugurato la sua prima attività commerciale sul territorio in via Maggiore Boccuccia, 132, unica nel suo genere, “Viver bene senza glutine”, offrendo prodotti di alta qualità per celiaci. A fare da cornice a tutto ciò “Farino’ ” l’azienda nata a Casal di Principe nel 2016 nata a sua volta dall’Associazione “La Forza del Silenzio” fondata nel 2008 con l’intento di migliorare la vita di ragazzi affetti dal disturbo autistico.

Tra i primi obiettivi c’é quello di migliorare la qualità di vita dei ragazzi e dei rispettivi nuclei familiari attraverso l’erogazione di servizi specifici come la creazione di farine speciali da cui si ricavano prodotti senza glutine con un sapore unico fatti con attenzione e dedizione, riuscendo a coniugare i sapori della tradizione napoletana alle esigenze di intolleranza alimentare. L’intera produzione (Premio Eccellenze Italiane 2019 e 2020) è certificata dall’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ogni prodotto viene testato per garantire la dicitura di prodotto senza glutine.