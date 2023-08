OCCHIO ALLA TRUFFA. Arriva anche quella degli occhiali. E l’imbroglione sarebbe un volto noto

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Non è ancora chiaro come siano entrati in contatto, ma il racconto fatto nel gruppo Facebook Ciò che vedo in città – SMCV di quanto successo nelle scorse ore è molto preciso e dettagliato.

Si tratta di una presunta truffa avventa a Santa Maria Capua Vetere, in via San Giovanni, dietro Sant’Erasmo.

Come detto, non è chiaro quale sia stato l’approccio iniziale, sta di fatto che un soggetto avrebbe puntato un uomo in auto, reo di avergli rotto gli occhiali.

La vittima di questo tentativo di truffa è rimasto freddo e, alla richiesta di denaro per farsi aggiustare gli occhiali, ha risposto che avrebbe pagato lui dal suo ottico di fiducia.

Ma l’uomo non si è fermato. Infatti, ha chiesto al “colpevole” degli occhiali rotti di prelevare contanti, ma ancora una volta il quasi truffato ha risposto picche, dicendo di non avere il bancomat con sé.

Quando la vittima si è proposta di comprare degli occhiali nuovi, gli avrebbe detto di lasciar perdere, lasciando così andar via l’ipotesi di recuperare il denaro dalla presunta rottura degli occhiali.

Per quanto riguarda l’identikit, si tratta di un uomo su una Fiat 500 vecchio modello, color verde acqua e si è detto originario di Pomigliano d’Arco.