OGGI SPOSI. Valentina e Claudio coronano il loro sogno d’amore

MARCIANISE – Oggi alle ore 10:30, nell’incantevole cornice del Duomo di Marcianise, Valentina Gionti e Claudio Di Giovanni coroneranno il loro sogno d’amore, unendosi in matrimonio.

Valentina, primogenita di Antonella Abundo (cugina di Dario e Alberto Abbate) e di Pasquale Gionti, e Claudio, figlio di Luigi Di Giovanni e di Danita Januszkiewicz, pronunceranno il fatidico “sì” alla presenza di parenti, amici e affetti più cari.

A celebrare il rito sarà don Paolo Dello Scritto, parroco della suggestiva chiesa di Marcianise, che impartirà il sacramento del matrimonio ai due giovani sposi.

Accanto a loro, nel ruolo di testimoni, Rossella Romano e Dario Abundo, Francesca Giuliano e Michele Musone, Cristofer Pankowsky e Francesco Gionti.

Al termine della cerimonia, il lieto evento sarà festeggiato fino a tarda notte nella splendida location di Cala Moresca, a Bacoli, dove gli invitati celebreranno l’unione di Valentina e Claudio tra emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili.

Agli sposi giungano i più sinceri auguri della redazione di Casertace e del direttore Gianluigi Guarino.