Operaio casertano muore mentre lavora sul cantiere: l’ultimo abbraccio a Francesco

CASALUCE – Si terranno domenica prossima, 21 settembre, i funerali di Francesco Ortucci, operaio di Casaluce che ha perso la vita in un incidente mortale è avvenuto l’11 settembre su un cantiere a Vittorito (L’Aquila), nell’ambito dei lavori per la ricostruzione post-sisma.

Il 55enne ha perso la vita dopo essere precipitato da un’altezza di circa dieci metri. I soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, non hanno purtroppo potuto fare nulla. Sul caso la Procura di Sulmona ha avviato accertamenti per ricostruire le dinamiche dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

La messa funebre si terrà domenica alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria ad Nives a Casaluce, suo comune di origine.