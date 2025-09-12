Operaio vola dall’impalcatura sul cantiere: 45enne in codice rosso

SAN MARCELLINO – Un operaio di 45 anni è caduto da un’impalcatura di oltre due metri questa pomeriggio in Corso Europa, sul posto di lavoro, un cantiere situato al centro di San Marcellino.

L’uomo, trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, ha riportato un trauma molto violento ma fortunatamente non rischia la vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, l’Ispettorato del Lavoro e i Carabinieri per i rilievi. Le condizioni del lavoratore rimangono sotto osservazione.