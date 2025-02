Officina abusiva di un fabbro e furto di energia elettrica, in 7 nei guai

Nella stessa operazione sono state deferite due persone trovati a svolgere abusivamente l’attività di fabbro

VILLA LITERNO – I carabinieri della Stazione di Villa Literno, con l’ausilio di personale dell’Enel, dell’Asl e dell’ufficio tecnico di quel Comune, all’esito di un controllo a un immobile ubicato in quella via Po’ snc, acquisito al patrimonio comunale e ancora in uso al 60enne ex proprietario, hanno deferito in Stato di libertà per gestione di rifiuti senza autorizzazione, oltre al citato ex proprietario, anche un 32enne e un 36enne del posto trovati intenti a svolgere, abusivamente, attività di fabbro, provvedendo al sequestro del locale e dei materiali ferrosi rivenuti.

Gli ulteriori e più approfonditi accertamenti hanno poi consentito ai carabinieri, unitamente a personale dell’Enel, di riscontrare e denunciare tutti gli occupanti quell’immobile (7 persone in totale) che, occupando abusivamente l’immobile, sottraevano illecitamente corrente elettrica dal sistema pubblico.