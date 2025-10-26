ORE 10,34 ESCLUSIVA CASERTACE. Elezioni Campania , PRIMO SONDAGGIO. Ecco i numeri e chi vincerebbe ora la partita tra Fico e Cirielli

Realizzato per un.partito in lizza da un autorevolissimo istituto di rilevazioni

CASERTA (g.g.) Tempo di sondaggi..Non di quelli pubblici che, al momento, nessuno ha ancora commissionato, ma di quelli che i partiti e i candidati ordinano ai maggiori istituti italiani. E si sa che certi sondaggi, quando sono realizzati da chi questa scienza, perché la statistica e questa sua specifica branca sono una scienza, difficilmente sbagliano.

Quelli riguardanti le regioni andate al voto fino ad ora, ossia Marche, Calabria e Toscana, hanno previsto i vincitori. Magari le prime stime prevedevano contese più strette nelle Marche e in Calabria, ma pure in questi casi le vittorie del centrodestra con Francesco Acquaroli e Roberto Occhiuto erano comunque incorporate dentro alla soluzione dei discrimini di prevalenza. Per cui riteniamo che ciò che un istituto di sondaggi tra i più grandi e autore oli, con tanti anni di vita e di esperienza alle spalle, commissionato da uno dei partiti in lizza alle elezioni regionali della Campania, disegna una vera e propria montagna da scalare per il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli. Secondo questo sondaggio, realizzato nei giorni scorsi, Roberto Fico è dato al 54 per cento mentre Cirielli al 42 per cento

Tra il 4 e il 5 per cento la somma complessiva degli altri quattro candidati in lizza Nicola Campanile, GIuliano Granato, Carlo Arnese,e Stefano Bandecchi