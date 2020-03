ORE 16.55 MICROSCOPIO CORONAVIRUS. Per favore, fermate De Luca e Italo Giulivo: cambiata ancora una volta la cifra dei contagiati di ieri. E sui dati provincia per provincia pubblicati all’interno….

CASERTA – (g.g.) Ecco qua: per la fregola di pubblicare qualcosa, anche se questo è impreciso e imcompleto, De Luca è costretto a fare ancora una correzione. I dati dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, infatti, non erano stati ben pubblicati nel rapporto di ieri sera alle 22.30. In effetti i tamponi sono stati 70 e 13 i positivi. Dunque i contagiati positivi di ieri non sono 77, così come ha scritto De Luca nel suo rapporto frettolosamente pubblicato ieri sera, bensì 90. Quindi, numeri che rimangono sostanzialmente invariati rispetto a quelli dei giorni precedenti.

Attenzione, oggi pomeriggio De Luca non dà i dati parziali provincia per provincia, cioè quanti positivi ci sono stati in ognuna delle 5 aree territoriali della Campania nella giornata di ieri, ma si limita a dare un dato complessivo per ogni provincia.

Chiaramente, dato che la Regione non lo fa e siccome ci teniamo a che i nostri lettori siano correttamente informati, vi sottolineamo per l’ennesima volta che questi sono i dati relativi alla giornata di domenica e non a quella odierna.

I primi numeri di oggi dovrebbero arrivare verso le 6 meno un quarto, quando De Luca fa il dispettuccio alla protezione civile nazionale, e anticipa dei dati della mattina che poi Roma non riporta nelle sue tabelle.

Comunque qui sotto trovate l’ultima ripartizione diramata dalla Regione Campania.

QUI SOTTO I DATI DELLA REGIONE CAMPANIA

Sale a 1026 il numero dei casi di coronavirus registrati in Campania. L’unita’ di Crisi della Regione comunica che in nottata sono pervenuti i risultati del centro di riferimento dell’ospedale Ruggi d’Aragona che nell’ultima sessione di ieri ha esaminato 70 tamponi, di cui 13 risultati positivi. Pertanto il totale dei positivi riferito alla giornata di ieri e’ di 90. Questo il riparto provinciale: Provincia di Napoli: 543 (281 Napoli Citta’ e 262 Napoli provincia) Provincia di Salerno: 179 Provincia di Avellino: 145 Provincia di Caserta: 124 Provincia di Benevento: 13 Altri in attesa di verifiche: 22.