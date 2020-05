ORE 18:55. CORONAVIRUS. La “solita” Campania, 25 ricoverati in più in un giorno. DATI NAZIONALI. Oggi è record di guariti, ma il rapporto tra tamponi e nuovi casi sale leggermente

Attualmente i ricoverati nei reparti covid-19 sono 433. Si segnala, nelle ultime 24 ore, un aumento di 25 posti letti occupati. Restano ferme, invece, le terapie intensive. Ad oggi i ricoverati in rianimazione contagiati da coronavirus sono 25. Un aumento che speriamo non sia collegato al peggioramento delle condizioni di coloro che si trovavano isolamento domiciliare, ma i dati odierni suggeriscono questa lettura. Le persone che sono in quarantena domiciliare passano dai 2.097 di ieri ai 1.882 di oggi, calando di 225 unità. Noi abbiamo tenuto molto sotto controllo questi ultimi due dati, per capire se ci sia un collegamento, se le persone guariscano o meno. E la Campania fa il contrario del resto d’Italia, con l’aumento di ospedalizzati di 25. Come scritto poco fa, sono 1.816 i guariti (+197) e 376 i decessi (+7). Questi dati vanno sottratti al numero di casi totali di contagio in Campania per poter conoscere il dato degli attualmente positivi della nostra regione: sono 2.340 (-190). Ricordiamo il numero dei tamponi effettuati nella giornata di ieri e resi noti oggi, sono 3.480, cifra che porta il totale a 96.548. Le persone che si sono sottoposti al tampone almeno una volta in Campania sono 49.478 (+475).