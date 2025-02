Ore di sostegno tagliate per un bimbo speciale, il Tar condanna la scuola

Il minore con disabilità al 100% necessità di 30 ore di sostegno a fronte delle 18 ore che, invece, gli sono state assegnate

PIEDIMONTE MATESE – La seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Anna Pappalardo, si è pronunciato sul ricorso presentato dai genitori di un alunno disabile contro l’Ufficio Scolastico Regione Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta e il Circolo Didattico Secondo di Piedimonte Matese.

Il minore frequentante il Circolo Didattico Secondo di Piedimonte Matese, è inabile al 100% e necessita di un numero di 30 ore di sostegno e non le 18 ore che, invece, gli sono state assegnate, per l’anno 2024/2025, sia dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania che dall’ Ambito Provinciale

Per il Tar il ricorso trova fondamento poichè “è indubbia la lesività del minore e il diritto all’assegnazione delle ore di sostegno attribuite all’alunno disabile è un diritto costituzionalmente garantito e non c’è modo di giustificare la mancata assegnazione sulla base di motivazioni di tipo finanziario o sulla base di carenze di organico o di mancato adeguamento degli organici di diritto alle esigenze di fatto“.