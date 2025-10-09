OSPEDALE DI CASERTA condannato a pagare MEZZO MILIONE DI EURO alle figlie di una paziente morta

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

CASERTA – L’ospedale di Caserta dovrà pagare un risarcimento di danni per 519.240,84 euro. In queste ore è stata approvata con determinazione dirigenziale il pagamento delle imposte dovute su un’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa in un procedimento giudiziario avviato nel 2018 da due donne in qualità di eredi di una paziente deceduta.

La vicenda legale ha avuto origine oltre sette anni fa, quando le due ricorrenti hanno citato l’ospedale chiedendo 646.500 euro come risarcimento per i danni subiti a seguito del ricovero e del successivo decesso della loro familiare.

Nel gennaio 2023 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva inizialmente condannato la struttura sanitaria al pagamento di 603.387,26 euro. Il Sant’Anna e san Sebastiano aveva quindi presentato appello, e la Corte di Appello di Napoli nel 2024 aveva ridotto l’importo a 519.240,84 euro.