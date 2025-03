Padre e figlio di MARCIANISE abusano sessualmente della nipotina 14enne

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MARCIANISE – La sentenza della Corte di Appello ha chiuso un caso di violenza domestica avvenuto a Marcianise. Due uomini, legati da parentela alla vittima, sono stati riconosciuti colpevoli di reati a sfondo sessuale commessi quando la giovane aveva solo 14 anni.

I fatti risalgono a quattro anni fa. Secondo le accuse, i due avrebbero approfittato della loro vicinanza familiare per compiere atti indecenti. Uno dei due avrebbe agito all’interno di un’abitazione, mentre l’altro in un luogo isolato.”

In secondo grado, le condanne sono state mitigate: tre anni e dieci mesi per l’uomo più anziano e due anni con la condizionale per il più giovane. In primo grado, invece, le pene erano state quasi doppie.

Oltre alla pena, dovranno risarcire la parte offesa e coprire i costi del processo. La vittima, oggi maggiorenne, ha trovato giustizia dopo un lungo iter giudiziario.