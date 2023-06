Padre e figlio muoiono nel tragico incidente aereo, autopsia rinviata. LE PRIME IPOTESI

CELLOLE – Aveva già conseguito il brevetto di volo Enrico Amatore, il 21enne che nella giornata di sabato ha perso la vita insieme a suo padre, Luigi, 65 anni, di Mugnano di Napoli, in un incidente alla guida di un aeromobile ultraleggero (Tecnam p2002 S, marche di identificazione I-7275) nelle campagne di Cellole.

Per cause ancora in corso di accertamento il giovane Enrico ha perso il controllo del velivolo e in un momento si è concretizzata una tragedia. L’ ultraleggero si era alzato in volo alle 10:40 dal Delta Club Napoli di Castel Volturno. Enrico non era alle prime armi, aveva già al suo attivo numerose ore di volo. Stavano sorvolando il litorale Domizio, nello specifico erano su Cellole, quando nei pressi del caseificio Cilento, si è consumato il dramma.

Un malore improvviso o un errore in volo, al momento, sono queste le due teorie al centro delle indagini dei carabinieri e della procura di Santa Maria Capua Vetere.

Le due autopsie, che dovevano essere svolte oggi, sono stati rinviate per motivi ancora da accertare, ma pare non ci siano problemi rilevanti