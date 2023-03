“Pagami o finisce male”. Finto maresciallo truffa 19enne di MARCIANISE

MARCIANISE – Arriva dalla città di Marcianise l’ultima truffa inventata nel casertano per fregare ignari vittime, cittadini che girano per le vide della nostra provincia.

Trecento euro. Ecco quanto è riuscito il malvivente a far sborsare ad un 19enne di Marcianise. Il truffatore ha fermato il ragazzo, dicendogli che sarebbe stato responsabile dell’urto subito alla sua auto, una Citroen.

Dopo averlo intimorito a colpi di articoli del codice della strada, forse prendendo spunto dalla scena della multa creata dal nulla da Gigi Proietti in Febbre da Cavallo, il truffatore ha chiesto e ottenuto 100 euro per non chiamare i colleghi e farlo multare, con tanto di eliminazione di punti dalla patente, e 200 euro per i danni all’auto.