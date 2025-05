Palazzo incendiato nella notte: Vigili del Fuoco e Polizia sul posto

Le fiamme, visibili anche da grande distanza, hanno rapidamente avvolto l’immobile, generando una colonna di fumo denso che si è alzata nel cielo notturno

TRENTOLA DUCENTA – Momenti di apprensione nella notte a Trentola Ducenta, dove, intorno all’una, un violento incendio è divampato in un edificio nei pressi di via Nuovo Cottolengo, non lontano dalla struttura del Cottolengo.

Le fiamme, visibili anche da grande distanza, hanno rapidamente avvolto l’immobile, generando una colonna di fumo denso che si è alzata nel cielo notturno. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, svegliati dal bagliore e dall’odore acre.

Sul posto sono intervenuti con prontezza i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Gli agenti hanno provveduto a isolare l’area per garantire la sicurezza dei cittadini, mentre i pompieri si sono impegnati a lungo per contenere e poi spegnere il rogo.

Fortunatamente, non si segnalano persone ferite. Al momento non sono ancora chiare le cause dell’incendio, né l’entità esatta dei danni subiti dalla struttura coinvolta. Indagini in corso.